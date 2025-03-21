В Петергофе представили уникальные артефакты со дна Финского залива

Посуда XVIII века, редкие навигационные инструменты, ящики с вином и даже парики. Сотни уникальных артефактов с кораблей, которые несколько веков назад затонули в Балтийском море, показали в музее-заповеднике «Петергоф». Ценные находки получили вторую жизнь благодаря специалистам Русского географического общества.

«Это парики из человеческого волоса, поднятые с немецкого судна "Архангел Рафаил", которое затонуло в начале XVIII века», - демонстрирует один из экспонатов руководитель научно-просветительского направления ЦПИ РГО ГЕО СПб Ирина Аксенова.

Команда Центра подводных исследований РГО работает в Финском заливе более 10 лет, специалистам удалось найти и обследовать затонувшие корабли разных эпох. Например, один английский парусник вез в Санкт-Петербург груз фарфоровой и фаянсовой посуды, но затонул по пути. Полтора века спустя хрупкие сервизы стали уникальной музейной коллекцией.

«Вот мы подняли со дна чашечку и она не будет расчищаться, она в таком виде сознательно оставлена. Чашечка, которая является музейным экспонатом», - объяснил подводный археолог, реставратор ЦПИ РГО Роман Прохоров.

На выставке «Гидрокосмос» представлены более 600 предметов, найденных и восстановленных подводными археологами. Внутри инсталляции, изображающей затонувший корабль, подиумы с артефактами, некоторые из которых весьма неожиданные.

«Это ночной горшок, оловянный. Очень крутая фактура. Интересно, как утилитарная вещь превращается в такой предмет искусства, предмет культуры», - отметила куратор выставки «Гидрокосмос» Елизавета Савина.

Этот ночной горшок - свидетель Выборгского сражения в конце XVIII века. Подняли его со шведского пушечного баркаса, который погиб в бою с русскими моряками. Занесенное илом шведское судно пришлось расчищать особым подводным «пылесосом», благодаря чему удалось найти редчайшие навигационные инструменты.

Уникальные артефакты подводного мира представлены в здании оранжереи музея-заповедника «Петергоф» - любимой летней резиденции императора Петра I, уделявшего особое внимание сохранению исторических редкостей. Экспозицию здесь открыли на три месяца - и весьма вероятно, что потом эти подводные сокровища будут выставлять и в других музеях страны.