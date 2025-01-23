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Вучич заявил, что Украина ближе к вступлению в ЕС, чем Сербия

Президент Сербии Александр Вучич и Владимир Зеленский в Давосе договорились поддерживать друг друга на пути в ЕС.
Ян Брацкий 2025-01-23 01:40:43
© Фото: Monika Skolimowska dpa Global Look Press

Украина в силу политической ситуации находится ближе к вступлению в ЕС, чем другие страны-кандидаты. Таким мнением поделился президент Сербии Александр Вучич.

На полях Всемирного экономического форума в Давосе он пообщался с Владимиром Зеленским.

«Политически, безусловно, Украина ближе нас к вступлению в ЕС, что логично. Вероятно, и ближе всех. По всем остальным пунктам - мы намного дольше находимся на этом пути», - отметил сербский лидер в интервью телеканалу TV Pink.

По итогам встречи с Зеленским Вучич заявил, что Белград рассчитывает на дальнейший диалог с Киевом и взаимную поддержку на пути вступления двух стран в Евросоюз.

Напомним, на сегодняшний день своей очереди на вступление в ЕС ожидают сразу несколько стран. Помимо Сербии и Украины это Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Турция и Черногория.

#Сербия #Украина #Зеленский #ЕС #Вучич
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