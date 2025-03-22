Помощник президента Ушаков назвал Лаврова «классным мужиком»

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова классным мужиком. О своем отношении к главе внешнеполитического ведомства Ушаков рассказал в интервью для документального фильма телеканала «Звезда».

«Спроси у него, что сейчас творится в Мьянме, - он тебе скажет. Что творится в Чили - он тоже расскажет. Вообще, если два слова найти, какими я могу его охарактеризовать, - классный мужик», - заявил Ушаков.

Напомним, 21 марта министр иностранных дел отмечает 75-летний юбилей. На своем посту Лавров находится уже 21 год. Он обладает признанным авторитетом среди коллег по всему миру.

Например, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель сказала, что у Лаврова феноменальная память. По мнению бывшего австрийского министра, Сергей Лавров очень проницательный человек, создающий особенное, подлинное очарование.

Президент Владимир Путин наградил министра орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.