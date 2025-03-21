Кнайсль: у Лаврова память не просто как у слона, а как у мамонта

Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль в документальном фильме «Звезды», посвященном 75-летию Сергея Лаврова, сказала, что у него феноменальная память - как у мамонта.

«Он крайне проницательный человек. Про людей, которые все помнят, говорят, что у них память как у слона. А про него я бы даже сказала, что у него память как у мамонта. Все это вместе придавало ему какое-то особенное очарование. И это очарование было подлинным, а не наигранным», - поделилась она.

Кнайсль также вспомнила историю о подарке, который получила от Сергея Лаврова, и отметила, что это лишь один пример того, какая у него хорошая память на детали.

«Я как-то получила подарок от начальника его (Сергея Лаврова. - Прим. ред.) протокольной службы. А через год я снова приехала в Москву готовить документацию для “Сочинского диалога”. Сергей Лавров увидел меня и сразу вспомнил: “О, да это же тот шарф, который мы вам подарили год назад”», - рассказала она.

Напомним, что Сергей Лавров отмечает 75-летний юбилей. Пост главы МИД РФ он занимает уже 21 год. Президент России Владимир Путин наградил дипломата орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Не пропустите документальный фильм «Сергей Лавров: “Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному”» сегодня в 19.35 на телеканале «Звезда».