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Лавров раскрыл некоторые делали переговоров России и США 18 февраля

Глава МИД подчеркнул, что вина за разрыв американо-российских отношений лежит на прежней администрации США и президенте Джо Байдене.
Ян Брацкий 2025-03-21 23:23:23
© Фото: Freddie EverettUs State Keystone Press Agency Global Look Press

Переговоры между делегациями России и США, состоявшиеся 18 февраля, проходили без предварительной подготовки. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Никакой предварительной работы не было. Президенты созвонились по инициативе Дональда Трампа», - заявил Лавров в интервью для документального фильма телеканала «Звезда».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что официальная Москва выстраивает свою политику, исходя из того, что разрыв американо-российских отношений произошел не по вине Дональда Трампа, а из-за действий администрации предыдущего президента США Джо Байдена.

Напомним, переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Стороны обсудили восстановление полного спектра двусторонних отношений, а также подготовку к возможным переговорам по урегулированию украинского кризиса и встречи двух президентов.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Со стороны США на переговоры прибыли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

#Россия #сша #Лавров #МИД РФ #переговоры #Эр-Рияд
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