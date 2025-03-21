Лавров раскрыл некоторые делали переговоров России и США 18 февраля

Переговоры между делегациями России и США, состоявшиеся 18 февраля, проходили без предварительной подготовки. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Никакой предварительной работы не было. Президенты созвонились по инициативе Дональда Трампа», - заявил Лавров в интервью для документального фильма телеканала «Звезда».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что официальная Москва выстраивает свою политику, исходя из того, что разрыв американо-российских отношений произошел не по вине Дональда Трампа, а из-за действий администрации предыдущего президента США Джо Байдена.

Напомним, переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Стороны обсудили восстановление полного спектра двусторонних отношений, а также подготовку к возможным переговорам по урегулированию украинского кризиса и встречи двух президентов.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Со стороны США на переговоры прибыли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.