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Теннисистки Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде

Андреева и Шнайдер принесли первую медаль для России на Играх в Париже.
Мария Зайцева 2024-08-04 20:35:16
© Фото: Mathias Schulz dpa Globallookpress

Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебряные медали на Олимпийских играх в Париже.

Спортсменки заняли вторые места в женском парном разряде. 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Девушки принесли первую медаль для РФ на Олимпиаде в 2024 году.

В одиночном разряде Андреева проиграла в первом круге, а Шнайдер — во втором.

Ранее сербский теннисист впервые за карьеру взял золото на Олимпийских играх, обыграв испанца Карлоса Алькараса.

#в стране и мире #Париж #теннис #олимпийские игры-2020 #Диана Шнайдер #мирра андреева
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