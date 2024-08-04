Теннисистки Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде

Теннисистки из России Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебряные медали на Олимпийских играх в Париже.

Спортсменки заняли вторые места в женском парном разряде. 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Девушки принесли первую медаль для РФ на Олимпиаде в 2024 году.

В одиночном разряде Андреева проиграла в первом круге, а Шнайдер — во втором.

Ранее сербский теннисист впервые за карьеру взял золото на Олимпийских играх, обыграв испанца Карлоса Алькараса.