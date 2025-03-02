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Италия впервые за 10 лет вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе

Главным торговым партнером является Белоруссия, товарооборот с которой достиг 57,6 миллиарда долларов.
Сергей Лебедев 2025-03-02 12:29:14
© Фото: Christian Charisius, dpa, Global Look Press

Италия впервые за последние десять лет вошла в тройку торговых партнеров России в Европе. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил 8,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Главным торговым партнером России в Европе является Белоруссия. Объем продаж с ней достиг рекордных 57,6 миллиарда долларов.

На третьем месте расположилась Германия с товарооборотом в 9,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в половине стран Европы в прошлом году упало производство легковых автомобилей. Самое сильное снижение зафиксировали в Словакии и Италии. Там выпустили на 201 и 165 тысяч машин меньше, чем в 2023-м.

Отмечается, что обе страны достигли минимума по производству с 2015 года. Также в тройку антилидеров вошла Великобритания. Там выпустили на 117 тысяч авто меньше, чем за предыдущие 12 месяцев.

#Россия #в стране и мире #производство #италия #Европа #торговля #Товарооборот
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