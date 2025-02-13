В половине европейских стран в прошлом году упало производство легковых автомобилей. Самое сильное снижение зафиксировали в Словакии и Италии. Там выпустили на 201 и 165 тысяч машин меньше, чем в 2023-м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Отмечается, что обе страны достигли минимума по производству с 2015 года. Также в тройку антилидеров вошла Великобритания. В Соединенном Королевстве выпустили на 117 тысяч автомобилей меньше, чем за предыдущие 12 месяцев.

При этом нарастить производство машин смогли всего пять европейских государств - ФРГ, Румыния, Чехия, Швеция и Польша.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не видят ничего удивительного в том, что зарубежные автопроизводители стремятся вернуться на российский рынок. По его словам, санкции легко отменяются, когда это нужно.