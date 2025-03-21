Расчет «Тосочки» уничтожил боевиков ВСУ с расстояния в 12 километров

Расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Бойцы получили приказ поддержать огнем наступающие штурмовые подразделения.

Огнеметная система оперативно прибыла в указанную точку и навелась на позиции врага. Залп термобарическими снарядами с дистанции в 12 километров превратили укрепления ВСУ в выжженное поле.

«Так как система автоматическая, то все делается через компьютер и наводится она самостоятельно. Нам остается ввести данные и выстрелить. По точности машина не уступает артиллерии. При этом, идет термобарическая волна, которая прожигает около 150 метров пространства от места разрыва снаряда», - объяснил преимущества ТОС-2 ее наводчик-оператор Никита Ковалев.

Необходимую в таких случаях корректировку и контроль поражения цели осуществляли операторы дронов-разведчиков. Камеры беспилотников зафиксировали огненные вспышки и зарево пожара на месте опорного пункта боевиков.

По завершению боевой работы военнослужащие выполнили противоогневой маневр и оперативно покинули свою позицию.

Новейшая ТОС-2 «Тосочка» предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.