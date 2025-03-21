Трамп объявил о создании в США «самого смертоносного» истребителя F-47

Президент США Дональд Трамп анонсировал выпуск «самого передового, мощного и смертоносного самолета в мире» истребителя F-47, испытания которого тайно проходят последние пять лет. Заказ на их поставку получит компания Boeing.

По словам Трампа, боевой самолет обеспечит США «воздушным господством».

«Враги Америки не узнают, что в них ударило, если настанет такой день», - сказал американский лидер в своем выступлении в Овальном кабинете с шефом Пентагона Питом Хегсетом, отметив «невидимость» истребителя.

По словам Трампа, компании конкурировали за право выпускать подобные крылатые машины, которая «показывает такие результаты, которые никто ранее не видел». Производство истребителей уже частично налажено, добавил президент.

Он добавил, что союзники Вашингтона уже интересуются новинкой.

Напомним, ранее США обязались поставить с 2026 года Германии 35 экземпляров американского истребителя F-35A. Речь идет о закупке почти в 10 миллиардов евро. Однако в Берлине опасаются, что самолеты будут оснащены системой дистанционного отключения, которая позволит Вашингтоне при необходимости деактивировать их.