МВД Турции: на акциях в Стамбуле пострадали шесть полицейских

Шесть сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести во время уличных акций протеста в Стамбуле. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«Сегодня вечером во время демонстраций в Сарачане (Стамбул) были ранены шесть полицейских <...> Начальник полиции и сотрудники несут и будут нести службу во имя мира и безопасности нашего народа. Я желаю нашим раненым полицейским скорейшего выздоровления», - написал он в соцсети Х.

Масштабные акции протестов не утихают в Стамбуле и Анкаре. Митингующие требуют освободить ранее задержанного полицией мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Чиновник задержан по делу о коррупции, взяточничестве и подкупе. Сам политик опроверг все обвинения официальных властей.

Напомним, Имамоглу считается одним из главных политических противников действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах. Оппозиция видит в его аресте попытку избавиться от конкурента.

Сам Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политического давления на демонстрантов и полицию.