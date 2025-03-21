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Spiegel: в Германии конфисковали потерявший управление танкер Eventin

Также конфисковано 100 тысяч тонн нефти, находившейся на судне.
Сергей Лебедев 2025-03-21 17:56:31
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press

Главное таможенное управление Германии конфисковало танкер Eventin, который в январе этого года потерял управление в Балтийском море. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Der Spiegel. Также в собственность государства перешло около 100 тысяч тонн нефти, находившейся на судне.

«Власти сейчас думают, как и где можно безопасно откачать сырую нефть из резервуаров Eventin и что делать с судном», - утверждается в публикации.

Также отмечается, что руководство ФРГ при помощи конфискации посылает Москве сигнал о том, что не намерено сложа руки наблюдать за транзитом российской нефти через Балтику.

Напомним, танкер Eventin потерял управление у берегов Германии 11 января. Судно шло под флагом Панамы из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.

В Европе считают, что корабль был частью так называемого «теневого флота», который приписывают России.

#Россия #Германия #ФРГ #танкер #конфискация #усть-луга #Eventin
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