Spiegel: в Германии конфисковали потерявший управление танкер Eventin

Главное таможенное управление Германии конфисковало танкер Eventin, который в январе этого года потерял управление в Балтийском море. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Der Spiegel. Также в собственность государства перешло около 100 тысяч тонн нефти, находившейся на судне.

«Власти сейчас думают, как и где можно безопасно откачать сырую нефть из резервуаров Eventin и что делать с судном», - утверждается в публикации.

Также отмечается, что руководство ФРГ при помощи конфискации посылает Москве сигнал о том, что не намерено сложа руки наблюдать за транзитом российской нефти через Балтику.

Напомним, танкер Eventin потерял управление у берегов Германии 11 января. Судно шло под флагом Панамы из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.

В Европе считают, что корабль был частью так называемого «теневого флота», который приписывают России.