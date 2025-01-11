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Потерявший управление танкер с нефтью на Балтике взяли на буксир суда ФРГ

В настоящий момент угрозы утечки топлива с судна нет.
Ирина Егорова 2025-01-11 03:07:40
© Фото: Stefan Sauerdpa, Global Look Press

Потерявший управление танкер с почти 100 тыс. тонн нефти в Балтийском море взяли на буксир немецкие суда. Они приостанавливают бесконтрольный дрейф, благодаря чему судно остается на месте, сообщает агентство DPA.

Известно, что судно Eventin шло под флагом Панамы и направлялось из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. В водах Балтики оно потеряло способность к маневрированию. В настоящий момент угрозы утечки топлива с судна, а также иного вреда для окружающей среды нет. Экипаж остается на борту судна, необходимость в эвакуации отсутствует, пишет агентство.

Как сообщалось ранее, на помощь танкеру направили многоцелевое судно, спецкоманду и подключили самолет Do 228 для большей информативности случившегося и контроля.

#нефть #Балтийское море #танкер #судно #Управление #дрейф
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