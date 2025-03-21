В Запорожской области российские танкисты из группировки «Днепр» продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ. Министерство обороны РФ опубликовало кадры их боевой работы.

Танковые подразделения систематически подавляют огневые точки и разрушают оборонительные сооружения противника, создавая условия для дальнейшего продвижения российских войск.

«На участке фронта нет опорных пунктов противника, которые не пристреляны и не разбираются на регулярной основе. Два, три, четыре выезда за день», - рассказал командир танка с позывным Ветер.

Танкисты действуют в тесном взаимодействии с разведкой и артиллерией, что позволяет эффективно выявлять и уничтожать позиции ВСУ. Операции проводятся как днем, так и ночью. В темное время суток экипажи машин применяют современные тепловизионные прицелы и приборы ночного видения.

Танкисты группировки «Днепр» демонстрируют высокую эффективность и профессионализм в Запорожской области. Ранее мы писали и о других успешных действиях российских танкистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.