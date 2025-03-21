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Карелин: встречи между борцами России и США могут пройти в 2025 году

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили заверил, что встречи между борцами двух стран состоятся как можно скорее.
Владимир Рубанов 2025-03-21 17:19:59
© Фото: wrestrus.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Матчевые встречи между борцами из России и США могут пройти уже в этом году, уверен член Комитета Совета Федерации по международным делам, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Он отметил дальновидность президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.

«Еще в 2013 году, когда пытались отменить борьбу в олимпийской программе, на Парк-авеню в Нью-Йорке состоялась матчевая встреча. Там участвовали сборная США, сборная Ирана и сборная России. Поэтому для борцов есть одно важное утверждение: на ковре соперники - в жизни друзья», - рассказал заслуженный мастер спорта СССР.

Карелин уверен, что национальные команды США, где борьба популярна и имеет огромные достижения, и России заинтересованы в том, чтобы в честной конкуренции добавлять мастерства и зрелищности борьбе.

«Только в честной, жесткой и высококлассной конкуренции у нас есть все возможности привлечь еще больше болельщиков и показать всю поэтичность нашего вида спорта», - сказал сенатор.

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили заверил, что встречи между борцами двух стран пройдут как можно скорее.

«Американцы - за здоровую конкуренцию. Почему? Потому что они сильные. Это одна из лучших команд мира. И они считают, что, не выиграв, например, у русского, ты себя не можешь считать чемпионом. Так же как мы - не победив американцев или иранцев. Ну как считать себя победителем, если мы американцев или иранцев закрыли в раздевалке?» - сказал глава федерации.

Ранее стало известно, что ФСБР работает над организацией матчевых встреч между российскими и американскими борцами вольного стиля. Предполагается, что соревнования пройдут под эгидой Профессиональной борцовской лиги.

#Спорт #сша #борьба #наш эксклюзив #александр карелин #Михаил Мамиашвили #матчевые встречи
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