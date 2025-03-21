Началась подготовка матчевых встреч между борцами из России и США

В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что началась работа по организации матчевых встреч между российскими и американскими борцами вольного стиля. Об этом сказано на странице ФСБР «ВКонтакте».

Федерация предлагает организовать двухсерийную матчевую встречу сборных США и России на территории каждой из стран. Предполагается, что соревнования пройдут под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL).

Россия и США - лидеры в вольной борьбе, чьи атлеты занимают первые места на чемпионатах мира и Олимпийских играх, говорится в сообщении. Матчевые встречи между ними в формате «стенка на стенку» вызывают интерес мирового спортивного сообщества, но не проводились с 2017 года.

Встреча может быть организована в рамках Профессиональной борцовской лиги, созданной в 2022 году после начала санкций. Уже прошло восемь турниров PWL с участием более 1 000 борцов из 28 стран, включая 11 олимпийских чемпионов и 32 чемпионов мира. Общий призовой фонд превысил 3,2 млн долларов.

На турнире PWL 8 в Алма-Ате в феврале 2025 года дебютировали представители США, олимпийский чемпион Кайл Снайдер одержал две победы.

Учитывая общую атмосферу российско-американских политических отношений и контакты между президентами федераций борьбы России и США, матчевые встречи могут быть организованы уже в 2025 году, сообщили в ФСБР.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина об организации хоккейных матчей между командами КХЛ и НХЛ.