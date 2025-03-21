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В ЦБ РФ объяснили, когда можно ожидать снижения ключевой ставки

Эльвира Набиуллина отметила, что этот вопрос сегодня не обсуждался.
Сергей Лебедев 2025-03-21 16:09:40
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Снижение ключевой ставки не обсуждалось на сегодняшнем заседании совета директоров Банка России. Ожидать этого можно будет, только когда начнет замедляться инфляция. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году», - цитирует ее слова РИА Новости.

Напомним, сегодня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В последний раз она повышалась в прошлом октябре, при том сразу на два процентных пункта.

После этого Эльвира Набиуллина даже допускала возможность повышения ключевой ставки в феврале текущего года. Однако этого не произошло.

После укрепления рубля в минувшие недели эксперты предположили, что Банк России мог бы рассмотреть вариант снижения ключевой ставки.

#ЦБ #Банк России #Эльвира Набиуллина #Ключевая ставка #регулятор
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