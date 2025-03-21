В ЦБ РФ объяснили, когда можно ожидать снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки не обсуждалось на сегодняшнем заседании совета директоров Банка России. Ожидать этого можно будет, только когда начнет замедляться инфляция. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как проявится и мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году», - цитирует ее слова РИА Новости.

Напомним, сегодня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В последний раз она повышалась в прошлом октябре, при том сразу на два процентных пункта.

После этого Эльвира Набиуллина даже допускала возможность повышения ключевой ставки в феврале текущего года. Однако этого не произошло.

После укрепления рубля в минувшие недели эксперты предположили, что Банк России мог бы рассмотреть вариант снижения ключевой ставки.