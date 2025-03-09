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В Берлине неизвестные подожгли военные машины Бундесвера

Владимир Рубанов 2025-03-09 01:15:39
© Фото: Manuel Genolet dpa, Global Look Press

В ночь на 8 марта в округе Шпандау в Берлине огнем были повреждены семь военных автомобилей Бундесвера. Об этом пишет Bild.

По предварительной информации, причиной инцидента стал поджог, который совершили неизвестные. Поджигатели, предположительно, принадлежат движению левых радикалов.

Прохожие, заметившие пожар на огороженной территории, вызвали пожарную службу.

Позднее на интернет-платформе Indymedia группа под названием Agenda2029 взяла на себя ответственность за поджог, сообщает ТАСС. Там разместили видео, на котором видно, как несколько человек проникают на территорию, где стояли автомобили, и приносят бутылки с зажигательной смесью.

Случившееся расследует отдел полиции по вопросам государственной безопасности.

#Берлин #расследование #Германия #бундесвер #поджог #левые радикалы
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