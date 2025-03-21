Daily Mail: астронавтам NASA Уильямс и Уилмору грозят пожизненные боли

Незапланированная девятимесячная вахта на околоземной орбите может обернуться для астронавтов NASA Суниты Уильямс и Барри Уилмора пожизненными болями в спине. К такому выводу пришли опрошенные изданием Daily Mail эксперты.

Дело в том, что в условиях отсутствия гравитации позвоночник человека не испытывает привычных нагрузок и вытягивается. После возвращения на Землю он возвращается к своей нормальной форме, но значительно ослабевает. По мнению медиков, длительное пребывание в невесомости грозит астронавтам грыжами.

«Атрофия основных мышц может повлиять на осанку, а в зависимости от степени тяжести атрофии может также привести к риску грыжи межпозвоночного диска», - рассказал газете хирург-ортопед Майкл Энг из Ортопедического института Хоага.

Напомним, пилотируемый корабль Starliner с Уилмором и Уильямс стартовал к МКС 5 июня 2024 года. Испытательная миссия была рассчитана на срок около недели, но из-за технических проблем во время стыковки корабля со станцией астронавты задержались на орбите. Корабль решили вернуть на Землю без них, чтобы не подвергать людей риску.

В минувшую среду задержавшихся в космосе вернули на Землю, в компании еще одного астронавта Ника Хейга и космонавта Роскосмоса Александра Горбунова. Спускаемый аппарат успешно приводнился в Атлантическом океане.