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Врач Ткаченко назвал симптомы «весеннего обострения» организма

Если пропустить «звоночки» своего организма, можно запустить серьезные заболевания, которые приведут к осложнениям, язве желудка, перитониту, внутренним кровотечениям, заявил гастроэнтеролог.
Ирина Егорова 2024-03-21 17:15:01
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Весной в первую очередь обостряются кислотозависимые заболевания - гастриты, язвенные болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, рассказал «Звезде» гастроэнтеролог, гепатолог Петр Ткаченко. Такие симптомы, как боли ноющего характера в подреберье, боли, связанные с едой, которые появляются спустя два часа после приема пищи, могут свидетельствовать об обострении «весенних» болезней. Также появляются психические заболевания и поллиноз, сезонная аллергия на цветение, уточнил он.

«Меняются биологические ритмы, все перестаивается. Многие вещи мы не знаем, но то, как в природе все меняется - животные впадают в спячку, выходят, метаболизм меняется, - происходят определенные биологические циклы, и у нас поэтому это тоже бывает. Единой концепции достоверно доказанной нет, поэтому прибегают к общему объяснению», - ответил врач на вопрос о причинах обострения некоторых заболеваний именно в весенний период.  

Он порекомендовал пациентам обращать внимание на свое состояние.

«У людей, у которых есть склонности к развитию кислотозависимых болезней, может развиться язва желудка, осложнения, перитонит, кровотечения внутренние, поэтому, если появляются симптомы, о которых я говорил, лучше обратиться к врачу», - отметил эксперт.

В качестве рекомендаций он посоветовал следить за питанием, не злоупотреблять продуктами, которые повышают образование кислоты, исключить жирное, жареное, острое.

Если у человека наблюдается «весеннее обострение» в плане психических заболеваний, то ему следует посетить психиатра, который в случае необходимости назначит препараты для нервной системы. Чаще всего у людей, склонных к «весеннему обострению», может меняться настроение, появляться депрессия, нарушение сна и повышаться тревожность.

 

 

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