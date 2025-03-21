Страницы памяти: внук героя войны рассказал о пятикратном кавалере ордена Красной Звезды

Все меньше времени остается до юбилея Великой Победы. В рамках нового проекта «Звезды» сотрудники телеканала рассказывают о своих близких, о тех, кому довелось застать все ужасы Великой Отечественной и встать на защиту Родины.

Сегодня рассказ редактора Павла Ольховикова. Его дедушка - герой войны Сергей Александрович Миханов.

«Призвали его на второй день войны и сразу направили на курсы артиллерийских командиров. Там он стал командиром расчета, а затем командиром батареи тяжелых гаубиц Б-4», - рассказал Павел.

Сергей Миханов воевал в составе 112-й бригады большой мощности резерва Ставки. Эти соединения формировались в конце 1941 года для того, чтобы увеличить ударную мощь наших войск.

«Я нашел наградные листы моего дедушки... В общей сложности у него пять орденов Красной Звезды. В истории Красной, а затем Советской армии таких было всего 40 человек. Я помню его подвиг, горжусь им и не забуду его никогда», - признался Павел Ольховиков.

Ранее стало известно, что в России запустили патриотический проект «Победа 9/45», который сделает празднование 80-летия Великой Победы по-настоящему международным. Мероприятия пройдут в странах СНГ и на Балканах. Запланированы концерты с участием звезд российской эстрады и автопробег.

Для молодежи организуют историко-просветительский чемпионат. Участие в нем примут лучшие школьные команды из разных стран. В числе мероприятий предполагается показ реконструкции на улицах городов с военной техникой.