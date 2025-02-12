В России запустили проект «Победа 9/45» в честь 80-летия Победы

В России запустили патриотический проект «Победа 9/45», который сделает празднование 80-летия Великой Победы по-настоящему международным. Мероприятия пройдут в странах СНГ и на Балканах. Запланированы концерты с участием звезд российской эстрады и автопробег.

Для молодежи организуют историко-просветительский чемпионат. Участие в нем примут лучшие школьные команды из разных стран. В числе мероприятий предполагается показ реконструкции на улицах городов с военной техникой.

К участию в торжествах пригласили 10 стран, в том числе Венгрию, Сербию и Словакию. Цель проекта - вернуть уважение к подвигу народов и пресечь любые попытки переписать историю.

Напомним, в текущем году 9 мая Россия отмечает 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что военные из 19 стран приглашены для участия в параде, который пройдет на Красной площади. Об этом глава оборонного ведомства сообщил на заседании оргкомитета «Победа».