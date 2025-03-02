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Россиян предупредили о схеме мошенников с отпиской от почтовых рассылок

Аферисты могут встраивать в кнопку «отписка» ссылку на фишинговый сайт.
Сергей Лебедев 2025-03-02 10:15:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники способны подделывать почтовые рассылки, встраивая в кнопку «отписка» ссылку на фишинговый сайт. Об очередной уловке аферистов рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Специалист отметил, что кнопка «отписаться» уже давно стала частью стандартного интерфейса почтовых рассылок различных компаний. Она, как правило, безопасна.

«Однако если мошенники подделали письмо и встроили свою кнопку, то это представляет опасность для пользователя», - сказал эксперт в беседе с «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что мошенники придумали очередную схему обмана россиян. Аферисты через электронную почту и в социальных сетях начали рассылать «приглашения» для участия в коллегии присяжных. Жертв запугивают административной и уголовной ответственностью за неявку в суд.

Злоумышленники предлагают «легально» оформить отказ по ссылке, указанной в письме. После перехода по ней устройство может быть взломано.

#в стране и мире #Мошенники #письма #рассылка #почта #аферисты
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