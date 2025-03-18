Al Masirah: США нанесли удары по столице Йемена Сане

Вооруженные силы США наносят удары по столице Йемена Сане, ее контролирует движение хуситов «Ансар Аллах», об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По их данным, во всех частях города можно услышать взрывы. Телеканал Al Hadath утверждает, что целью ударов стали военные объекты хуситов, в особенности секретные склады оружия, которые находятся на западе Саны. Число погибших и пострадавших пока не обнародованы.

Ранее, 15 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет терпеть нападения хуситов на американские торговые суда, он приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене.

«Сегодня я отдал приказ вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против хуситов в Йемене. Они ведут неослабевающую кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей», - написал лидер США в соцсети Х.

По его словам, их атаки нанесли серьезный ущерб мировой экономике. Соединенные Штаты назвали йеменских хуситов пиратами, их нахождение в Красном море создает большую угрозу для страны.