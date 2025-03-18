Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе и усилении координации своих действий и двустороннем сотрудничестве. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

«Договоренность о прекращении огня на границе между министерствами обороны Сирии и Ливана достигнута», - сообщает телеканал.

Ранее президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с временно исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом Аш-Шараа.

Стороны обменялись мнениями о текущей обстановке в Сирии. Российский лидер акцентировал внимание на необходимости сохранения территориальной целостности арабской республики.

Путин подтвердил готовность Москвы содействовать улучшению социально-экономической обстановке в Сирии и сотрудничать по широкому кругу вопросов.

Напомним, 27 ноября отряды вооруженной оппозиции начали наступление на позиции правительственных сил на севере страны. Спустя несколько дней они вошли в Дамаск. К этому времени президент Сирии Башар Асад оставил страну и вместе с семьей улетел в Россию, где ему предоставили убежище.