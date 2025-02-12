Путин впервые поговорил с главой переходного правительства САР Аш-Шараа

Президент России Владимир Путин впервые провел телефонный разговор с временно исполняющим обязанности президента Сирийской Арабской Республики Ахмедом Аш-Шараа.

Путин и Аш-Шараа обменялись мнениями о текущей обстановке в Сирии. Президент России сделал акцент на принципиальной позиции Москвы в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики.

«В этой связи подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения», - сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ подтвердил, что Россия, как и прежде, готова содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, что включает оказание гуманитарной помощи сирийцам.

Кроме того, российский президент и глава переходной власти в Сирии затронули вопросы торгово-экономической и образовательной сфер. Они договорились продолжать контакты для «выработки широкой повестки дня» с учетом недавнего визита межведомственной делегации из Москвы в Дамаск.

Напомним, 29 января делегация во главе с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым посетила Сирию. Встреча продлилась около трех часов, включая обед.