Трамп направил Нацгвардию в Арканзас для ликвидации последствий торнадо

Президент США Дональд Трамп направил военнослужащих Нацгвардии в штат Арканзас для помощи в ликвидации последствий торнадо и пожаров.

«Нацгвардия была направлена в Арканзас, и моя администрация готова оказать всю необходимую помощь государственным и местным властям в их работе по восстановлению общин после такого удара стихии», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ураганы разрушительной силы обрушились на целый ряд штатов на Юге и Среднем Западе. По данным АВС, непогода бушует в Арканзасе, Индиане, Иллинойсе, Миссури, Миссисипи, Кентукки и Техасе. Под угрозой стихии находятся 138 миллионов человек.

Помимо этого, экстремальные погодные условия способствуют распространению лесных пожаров. Свыше 100 очагов уже зафиксированы на территории указанных штатов.

Ранее стало известно, что в результате сильных штормов и торнадо на Юге и Среднем Западе США погибли 19 человек, не менее 29 пострадали.

Шторма также привели к разрушениям - многие здания повреждены, а в Миссури, помимо этого, выведена из строя система электроснабжения. Без электричества остались более 316 000 человек.