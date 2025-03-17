Смертельная зараза: пять лет назад ВОЗ объявила пандемию COVID-19

Пять лет назад в наш лексикон вошли новые слова: маски, перчатки, QR-код, карантин и самоизоляция. Одиннадцатого марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии коронавируса. Вспышка неизвестной раньше болезни - обрела глобальный характер.

Наши врачи, военные и гражданские, забывая про свои семьи, сон и отдых - ушли в красную зону. Биться с неизвестной заразой, спасать людей.

Между тем, угрозы возникновения новых вирусов и эпидемий никуда не делись. Наоборот, сейчас они гораздо выше. Пока по всему миру работают сотни и сотни непонятных западных биолабораторий, в которых разводят неизвестные вирусы и ставят сомнительные опыты - где и когда вспыхнет новая пандемия новой болезни никто не знает. Модифицированные вирусы - тихие убийцы - очень удобный способ ведения необъявленной войны.

COVID-19 обрушился на мир смертоносной лавиной. Нулевого пациента в России выявили 1 марта, а уже через полтора месяца было почти 14 тысяч заболевших. Чем быстрее распространялась болезнь, тем страшнее становилось. Страны ограничили авиасообщение, школы перешли на дистанционное обучение, офисы на удаленку. Опустели улицы, метро и парки. Тогда еще никто не понимал, как победить вирус, главной задачей было хоть как-то замедлить его распространение.

В те времена по всей Москве висели портреты врачей - героев. Инесса Карпова спасла сотни людей, самому старшему пациенту было за 90. Ей нередко приходилось ночевать на работе.

«Меня дома ждала дочка. Я знала, она меня всегда ждет, она понимает, как маме тяжело, какая мама приходит уставшая, чтобы выслушать ее. Я ее очень люблю», - вспомнила врач-терапевт ГКБ №67 Инесса Карпова.

Но заболевших было настолько много, что своих родных врачи не видели сутками. Скорые, опережая друг друга, привозили пациентов едва ли не каждую минуту. Мест не хватало, стали возводить резервные госпитали - ВДНХ, Сокольники, Парк «Патриот».

В марте 20-го года по поручению Владимира Путина Министерство обороны приступило к строительству многофункциональных медицинских центров. География - вся Россия, от Калининграда до Камчатки, их строили в рекордно короткие сроки. Ковидный корпус появился и на территории военного госпиталя Бурденко.

Ковидное отделение возглавил майор медицинской службы Дмитрий Мурзин, он лично обустраивал реанимации. Его смены порой длились по 20 часов, все это время приходилось работать без возможности даже выпить стакан воды, потому что нельзя снимать защитный костюм.

«Всем было очень тяжело в конце смены, когда снимаешь очки и респиратор, себя уже не узнаешь. В зеркале остаются следы, морщинистое лицо все от влаги вспотевшее, но при этом никто не жаловался никогда. Мы друг друга поддерживали, говорили друг другу, что это скоро все закончится и дальше все будет легче», - поделился начальник отделения реанимации и интенсивной терапии Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Дмитрий Мурзин.

Это была работа на пределе, когда о себе думаешь меньше всего. Со временем, после появления первой в мире вакцины - нашего «Спутника» и правда стало немного проще. Да, люди еще продолжали болеть, но уже не в такой тяжелой форме, начал вырабатываться коллективный иммунитет. Россия справилась. Об окончании пандемии ВОЗ объявила в мае 2023 года.

О тех, кто встал на борьбу со смертельно-опасным вирусом и тех, кто не прочь использовать его в своих политических целях в материале Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».