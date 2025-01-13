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Эхо COVID-19: что известно о вспышке смертельного метапневмовируса в Китае

Коллективный Запад намеренно начал припоминать Китаю историю с COVID-19.
Михаил Плахотник 2025-01-13 06:12:05
© Фото: Liu Dawei Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Новая инфекция, как и пять лет назад, заполонила Китай. На этот раз там нашли метапневмовирус, который по симптомам схож с коронавирусом. Тайваньские СМИ публикуют процент смертности от этой инфекции - 43%. Там бушует новая эпидемия.

Судя по заголовкам местных СМИ, число заболевших растет - больницы переполнены, а жертв больше всего среди детей и стариков. По скорости развития ситуация стала напоминать начало пандемии COVID-19.

Одно название метапневмовируса психологически отсылает к страхам пандемии. Этот вирус впервые был выявлен еще в 2001-м году. Он атакует дыхательную систему человека. Вакцины против него нет, но есть тест-системы, которые могут его обнаружить. В России такие появились еще 15 лет назад.

На самом деле этим вирусом в детстве переболели многие и просто этого не заметили, уверяют российские ученые. Они же утверждают, что новым ковидом его считать нельзя.

Подробнее о том, зачем Запад «донимает» Китай темой ковида и что на самом деле происходит в стране с метапневмовирусом, смотрите в сюжете Михаила Плахотника для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Китай #Запад #COVID-19 #инфекция #метапневмовирус
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