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В МИД перечислили возможные формы контроля соглашения с Украиной

Москва неоднократно заявляла о неприемлемости размещения любых «миротворческих» подразделений стран НАТО на территории Украины.
Ян Брацкий 2025-03-17 04:07:51
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко допустил наличие на Украине группы международных наблюдателей, которые в теории могли бы мониторить выполнение отдельных аспектов будущего мирного договора.

По словам дипломата, разговоры об отправке на Украину неких «миротворцев» являются «попыткой поставить телегу впереди лошади».

«Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока - сотрясение воздуха», - сказал Грушко в интервью «Известиям».

В любом случае, обсуждать механизмы международного сопровождения какого-либо соглашения можно только после его выработки, подчеркнул Грушко.

Ранее в Службе внешней разведки РФ сообщили о планах коллективного Запада разместить на территории Украины 100 тысяч «миротворцев». По данным СВР, вооруженные контингенты оккупируют регионы страны: северные и столичная области отойдут Великобритании, центральная и восточная зоны останутся под контролем Германии, западные - Польши, черноморское побережье достанется Румынии.

В МИД России неоднократно давали понять - подобный сценарий неприемлем. Москва не потерпит присутствие войск НАТО на Украине под любыми флагами и в любом качестве, так как они будут являться для нее угрозой. Об этом ранее заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

#Украина #НАТО #Запад #МИД России #Грушко #мирное соглашение
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