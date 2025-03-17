Только благодаря США французы сегодня не говорят по-немецки. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на требование депутата Европарламента вернуть Парижу статую Свободы.

«Мой совет этому французскому политику низкого уровня - напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», - цитирует РИА Новости слова Левитт.

Накануне стало известно, что депутат левоцентристской партии Европарламента «Общественное место» Рафаэль Глюксманн обвинил Вашингтон в том, что он презирает статую Свободы и потребовал вернуть ее Франции.

В своей речи Глюксманн обвинил Штаты в сближении с Россией и осудил ряд решений американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, статуя Свободы стала подарком Франции к столетию американской независимости. Однако теперь США должны вернуть подарок, поскольку больше «не олицетворяют ценности, которые побудили Францию подарить им ее», заключил Глюксманн.