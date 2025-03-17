МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Белом доме ответили на призыв вернуть Франции статую Свободы

Накануне депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от США вернуть Франции статую Свободы, подаренную к столетию американской независимости.
Ян Брацкий 2025-03-17 23:10:56
© Фото: Liu Jie XinHua, Global Look Press

Только благодаря США французы сегодня не говорят по-немецки. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на требование депутата Европарламента вернуть Парижу статую Свободы.

«Мой совет этому французскому политику низкого уровня - напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», - цитирует РИА Новости слова Левитт.

Накануне стало известно, что депутат левоцентристской партии Европарламента «Общественное место» Рафаэль Глюксманн обвинил Вашингтон в том, что он презирает статую Свободы и потребовал вернуть ее Франции.

В своей речи Глюксманн обвинил Штаты в сближении с Россией и осудил ряд решений американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, статуя Свободы стала подарком Франции к столетию американской независимости. Однако теперь США должны вернуть подарок, поскольку больше «не олицетворяют ценности, которые побудили Францию подарить им ее», заключил Глюксманн.

#Франция #сша #Белый дом #Статуя Свободы #Каролин Левитт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 