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В Европарламенте потребовали от США вернуть Франции статую Свободы

Французский евродепутат Глюксманн заявил, что США больше не олицетворяет те ценности, которые вложены в статую Свободы.
Дарья Ситникова 2025-03-17 01:13:59
© Фото: IMAGO Leco Viana Globallookpress

Во время выступления левоцентристской партии «Общественное место» депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от США вернуть Франции статую Свободы, об этом сообщает агентство AFP.

«Мы дали ее вам, но, судя по всему, вы ее презираете», - заявил депутат ЕП.

Во время своей речи Глюксманн также обвинил США в сближении с Россией и поддержал Украину. Он осудил ряд решений американского президента Дональда Трампа.

Французы подарили статую американцам в ознаменование столетия американской независимости. Но теперь, по мнению депутата ЕП, монумент нужно вернуть, поскольку США «больше не олицетворяют ценности, которые побудили Францию подарить им ее».

В начале марта США обвинили страны Евросоюза в лицемерии. Они пояснили, что ЕС не прекратили покупать российские энергоносители и потратили на них больше, чем на поддержку Украины.

#Франция #сша #Европарламент #Статуя Свободы #Глюксманн
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