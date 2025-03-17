Американские самолеты сбили 11 БПЛА йеменских хуситов

Американские истребители F-16 и F-18 сбили 11 БПЛА, которые выпустили правящие на севере Йемена хуситы.

Беспилотники не смогли достать авианосец USS Harry Truman, который был их целью, об этом сообщает агентство Reuters.

«Беспилотники не приблизились к авианосцу Harry S. Truman, который сыграл ключевую роль в ударах президента США Дональда Трампа по Йемену», - говорится в материале.

Йеменские хуситы заявили, что продолжат атаки на американские коммерческие суда и военные корабли в Красном море, если США не прекратят наносить удары по Йемену.

Напомним, вечером 16 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону начать военные действия против хуситов в Йемене. Свои действия глава Белого дома объяснил борьбой с пиратством хуситов. По данным Минздрава хуситов, погибли 53 человека, не менее 98 человек получили ранения.