МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Американские самолеты сбили 11 БПЛА йеменских хуситов

Американские истребители сбили 11 беспилотников хуситов, которые были направлены на истребление американского авианосца.
Дарья Ситникова 2025-03-17 02:21:41
© Фото: US Central Command

Американские истребители F-16 и F-18 сбили 11 БПЛА, которые выпустили правящие на севере Йемена хуситы.

Беспилотники не смогли достать авианосец USS Harry Truman, который был их целью, об этом сообщает агентство Reuters.

«Беспилотники не приблизились к авианосцу Harry S. Truman, который сыграл ключевую роль в ударах президента США Дональда Трампа по Йемену», - говорится в материале.

Йеменские хуситы заявили, что продолжат атаки на американские коммерческие суда и военные корабли в Красном море, если США не прекратят наносить удары по Йемену.

Напомним, вечером 16 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону начать военные действия против хуситов в Йемене. Свои действия глава Белого дома объяснил борьбой с пиратством хуситов. По данным Минздрава хуситов, погибли 53 человека, не менее 98 человек получили ранения.

#авианосец #бпла #сша #Пентагон #Йемен #Хуситы #USS Harry Truman
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 