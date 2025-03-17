МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Semafor: США рассматривают признание Крыма в рамках сделки по Украине

Подобная новость появилась накануне телефонного разговора Путина и Трампа, основной темой которого станет мирное урегулирование на Украине.
Елизавета Кондрикова 2025-03-17 22:01:10
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Globallookpress

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет портал Semafor со ссылкой на собственные источники.

«Представители администрации также обсуждали возможность того, что США обратятся к ООН с просьбой сделать то же самое», - отмечается в публикации.

По данным портала, подобный шаг призван сблизить позиции Трампа и президента России Владимира Путина. Тем не менее признается, что подобный сценарий является одним из возможных шагов на пути к миру в регионе.

Напомним, мир на Украине станет основной темой телефонного разговора лидеров России и США, запланированного на завтра, 18 марта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, согласование контакта политиков произошло в считанные дни.

На прошлой неделе Песков также отмечал, что есть основания для осторожного оптимизма по ситуации на Украине.

#Россия #Крым #сша #Дональд Трамп #мирное урегулирование на украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 