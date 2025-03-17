Semafor: США рассматривают признание Крыма в рамках сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет портал Semafor со ссылкой на собственные источники.

«Представители администрации также обсуждали возможность того, что США обратятся к ООН с просьбой сделать то же самое», - отмечается в публикации.

По данным портала, подобный шаг призван сблизить позиции Трампа и президента России Владимира Путина. Тем не менее признается, что подобный сценарий является одним из возможных шагов на пути к миру в регионе.

Напомним, мир на Украине станет основной темой телефонного разговора лидеров России и США, запланированного на завтра, 18 марта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, согласование контакта политиков произошло в считанные дни.

На прошлой неделе Песков также отмечал, что есть основания для осторожного оптимизма по ситуации на Украине.