Песков: предстоящий разговор Путина и Трампа согласовали быстро

Согласование телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа заняло считаные дни, подобные контакты готовятся быстро, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обсуждаться будут вопросы, стоящие на повестке дня.

«Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования», - сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя подготовку разговора лидеров.

Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа запланирован на вторник, 18 марта. Предыдущая беседа политиков состоялась 12 февраля, она продлилась полтора часа и затронула широкий спектр проблем.