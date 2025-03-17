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Песков: предстоящий разговор Путина и Трампа согласовали быстро

Телефонный разговор политиков запланирован на 18 марта, предыдущий состоялся 12 февраля и продлился полтора часа.
Елизавета Кондрикова 2025-03-17 18:02:39
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Согласование телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа заняло считаные дни, подобные контакты готовятся быстро, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обсуждаться будут вопросы, стоящие на повестке дня.

«Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования», - сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя подготовку разговора лидеров.

Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа запланирован на вторник, 18 марта. Предыдущая беседа политиков состоялась 12 февраля, она продлилась полтора часа и затронула широкий спектр проблем.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков #телефонный разговор #мирное урегулирование на украине
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