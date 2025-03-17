Песков: предстоящий разговор Путина и Трампа согласовали быстро

Согласование телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа заняло считаные дни, подобные контакты готовятся быстро, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обсуждаться будут вопросы, стоящие на повестке дня.
«Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования», - сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя подготовку разговора лидеров.
Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа запланирован на вторник, 18 марта. Предыдущая беседа политиков состоялась 12 февраля, она продлилась полтора часа и затронула широкий спектр проблем.
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