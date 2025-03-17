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В Белом доме отказались отвечать на вопрос о будущем Зеленского

Отказ от комментария по поводу судьбы Зеленского случился в преддверии телефонного разговора Трампа и Путина.
Елизавета Кондрикова 2025-03-17 21:30:31
© Фото: CNP, AdMedia Globallookpress

Белый дом отказался комментировать политическое будущее Владимира Зеленского в преддверии телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он состоится во вторник, 18 марта, одной из главных тем беседы станет украинское мирное урегулирование.

«Мы не будем забегать вперед», - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

В ходе брифинга спикер Белого дома также обвинила предыдущую администрацию США в начале военных действий на Украине.

Напомним, на прошлой неделе Financial Times отметила, что на Украине заявили об окончании власти Зеленского - его политические оппоненты активно готовятся к выборам президента страны и формируют альянсы.

#Украина #сша #Белый дом #Владимир Зеленский #кэролайн ливитт
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