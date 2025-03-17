В Белом доме отказались отвечать на вопрос о будущем Зеленского

Белый дом отказался комментировать политическое будущее Владимира Зеленского в преддверии телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он состоится во вторник, 18 марта, одной из главных тем беседы станет украинское мирное урегулирование.

«Мы не будем забегать вперед», - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

В ходе брифинга спикер Белого дома также обвинила предыдущую администрацию США в начале военных действий на Украине.

Напомним, на прошлой неделе Financial Times отметила, что на Украине заявили об окончании власти Зеленского - его политические оппоненты активно готовятся к выборам президента страны и формируют альянсы.