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ВОЗ: более 100 тысяч человек могут умереть от малярии из-за США

В январе текущего года Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ и прекращении финансирования программ организации.
Елизавета Кондрикова 2025-03-17 20:51:55
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Около 107 тысяч человек в мире могут умереть от малярии из-за прекращения финансирования Соединенными Штатами программ по борьбе с этой болезнью, передающейся через укус комара. Подобную цифру назвал глава Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Если сбои продолжатся, только в этом году мы можем стать свидетелями еще 15 миллионов случаев заболевания малярией и 107 000 смертей, что сведет на нет пятнадцатилетний прогресс», - приводит РИА Новости слова главы ВОЗ, сказанные им на брифинге в Женеве.

По его словам, Вашингтон являлся крупнейшим донором борьбы с малярией в последние 20 лет, благодаря чему удалось предотвратить более двух миллиардов случаев заболевания малярией и более 12 миллионов смертей.

Напомним, в январе текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, среди прочего объясняя свое решение «нечестными и несправедливыми» взносами страны в организацию.

#сша #Дональд Трамп #ВОЗ #малярия #борьба с малярией
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