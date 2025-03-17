ВОЗ: более 100 тысяч человек могут умереть от малярии из-за США

Около 107 тысяч человек в мире могут умереть от малярии из-за прекращения финансирования Соединенными Штатами программ по борьбе с этой болезнью, передающейся через укус комара. Подобную цифру назвал глава Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Если сбои продолжатся, только в этом году мы можем стать свидетелями еще 15 миллионов случаев заболевания малярией и 107 000 смертей, что сведет на нет пятнадцатилетний прогресс», - приводит РИА Новости слова главы ВОЗ, сказанные им на брифинге в Женеве.

По его словам, Вашингтон являлся крупнейшим донором борьбы с малярией в последние 20 лет, благодаря чему удалось предотвратить более двух миллиардов случаев заболевания малярией и более 12 миллионов смертей.

Напомним, в январе текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, среди прочего объясняя свое решение «нечестными и несправедливыми» взносами страны в организацию.