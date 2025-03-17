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Белград привлечет ФСБ и ФБР к расследованию слухов о звуковой пушке

В соцсетях распространились видео паники демонстрантов.
Владимир Рубанов 2025-03-17 19:38:02
© Фото: IMAGO Aleksandar Djorovic, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны направят во вторник приглашение ФСБ и ФБР для расследования обвинений в применении звуковой пушки на протесте 15 марта.

Сербский лидер ранее заявил, что методы киевского «майдана» 2014 года в Сербии не пройдут. Он обвинил оппонентов в распространении дезинформации о применении звуковой пушки. Премьер Милош Вучевич в понедельник заявил о готовности правительства пригласить ФБР и ФСБ к расследованию обвинений.

По словам Вучича, полицейские были максимально терпеливы, а насилие происходило только между протестующими. Оппозиция обвиняет власти в применении силы, хотя это опровергают МВД, министерство обороны и контрразведка.

Один из лидеров оппозиции Здравко Понош заявил, что полиция применила звуковую установку во время 15 минут молчания в честь погибших при обрушении навеса в Нови-Саде. Полиция опровергла эти обвинения. В соцсетях распространились видео паники демонстрантов.

Президент Сербии призвал министра юстиции Майю Попович выяснить, кто распространяет такие обвинения. Прокуратура предписала МВД провести следствие.

В ночь на воскресенье Вучич сообщил, что во время митинга пострадали 56 человек и задержаны 22. МВД уточнило, что в протесте участвовали 107 тысяч человек. Крупных инцидентов в ходе акции не было.

#Сербия #Александр Вучич #полиция #митинг #акции протеста #правоохранительные органы #звуковая пушка
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