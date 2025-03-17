Вучич заявил, что не допустит «копии майдана» в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что протестующие не смогут повторить в стране «майдан», и обвинил их во вранье касательно использования «звуковых пушек». По его словам, «злой ложью» протестующие пытаются сломить Сербию.

«Копии "майдана" в Сербии не бывать. Напротив, я горд тем, как сербское государство поддерживает мир и стабильность в противовес многочисленным попыткам дестабилизации», - приводит слова сербского лидера местный телеканал РСТ.

По словам Вучича, в распоряжении сербских властей или армии нет «звуковых пушек», однако демонстранты не могут ни показать подобную аппаратуру, ни доказать, что она действительно применялась, а только выдвигают ложные обвинения.

Напомним, в субботу, 15 марта, в столице Сербии прошла демонстрация, которая собрала более 100 тысяч протестующих и оппозиционеров. В результате более 50 человек пострадали, жертв нет, несмотря на то что в какой-то момент в толпу митингующих въехал легковой автомобиль.

После акция протеста переросла в массовые беспорядки, которые, по словам протестующих, подавлялись «звуковыми пушками».