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Песков: разговор Путина и Трампа задает тон движению между РФ и США

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва и Вашингтон идут по пути реанимации двусторонних отношений.
Владимир Рубанов 2025-03-17 18:58:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это важный шаг, который задает тон движению в отношениях между странами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстанавливают режимы диалога на разных уровнях.

Ранее Песков сказал, что согласование телефонного разговора лидеров заняло считаные дни. Пресс-секретарь президента подтвердил, что созвон состоится во вторник, 18 марта.

Напомним, что предыдущий телефонный разговор между лидерами России и США состоялся 12 февраля. Беседа длилась полтора часа. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов, в том числе урегулирование украинского кризиса.

А 13 марта Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

#сша #Дональд Трамп #Кремль #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков #телефонный разговор
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