Песков: разговор Путина и Трампа задает тон движению между РФ и США

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это важный шаг, который задает тон движению в отношениях между странами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон идут по пути реанимации двусторонних отношений и восстанавливают режимы диалога на разных уровнях.

Ранее Песков сказал, что согласование телефонного разговора лидеров заняло считаные дни. Пресс-секретарь президента подтвердил, что созвон состоится во вторник, 18 марта.

Напомним, что предыдущий телефонный разговор между лидерами России и США состоялся 12 февраля. Беседа длилась полтора часа. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов, в том числе урегулирование украинского кризиса.

А 13 марта Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.