Из Суджанского района за сутки вывезли в ПВР более 40 человек

Из Суджанского района Курской области эвакуировали в пункты временного размещения 465 человек, за последние сутки - 42 жителя района, сообщили в МЧС России.

«Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в размещении, оформлении документов, поиске родных и близких», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего в области действуют 88 ПВР, жителей обеспечили медицинской и психологической помощью. Эвакуированным оказывают необходимую помощь прямо в автобусе, там же им предоставили воду и продукты питания, а также дали возможность связаться с родными, сообщить им, что находятся в безопасности.

Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили об эвакуации из Суджи 40 человек, в том числе - лежачих больных и тех, кому тяжело передвигаться.

На прошлой неделе над Суджей подняли российский флаг, ВС РФ выбили украинских боевиков из города.