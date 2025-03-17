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Из Суджанского района за сутки вывезли в ПВР более 40 человек

Эвакуированных распределят в пункты временного размещения, в автобусах их обеспечили водой и продуктами питания, необходимой медицинской помощью.
Елизавета Кондрикова 2025-03-17 18:52:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Из Суджанского района Курской области эвакуировали в пункты временного размещения 465 человек, за последние сутки - 42 жителя района, сообщили в МЧС России.

«Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в размещении, оформлении документов, поиске родных и близких», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего в области действуют 88 ПВР, жителей обеспечили медицинской и психологической помощью. Эвакуированным оказывают необходимую помощь прямо в автобусе, там же им предоставили воду и продукты питания, а также дали возможность связаться с родными, сообщить им, что находятся в безопасности.

Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили об эвакуации из Суджи 40 человек, в том числе - лежачих больных и тех, кому тяжело передвигаться.

На прошлой неделе над Суджей подняли российский флаг, ВС РФ выбили украинских боевиков из города.

#в стране и мире #Курская область #эвакуация #МЧС России #ПВР #Суджа
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