Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа планируется 18 марта

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом планируется на предстоящий вторник, 18 марта. Об этом сегодня сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он не стал озвучивать темы, которые лидеры стран планируют обсудить.

«Мы никогда не опережаем события... В нашем понимании разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Напомним, что предыдущий телефонный разговор между лидерами России и США состоялся 12 февраля. Беседа, в ходе которой обсудили широкий спектр вопросов, длилась полтора часа.

А на прошлой неделе Владимир Путин принял у себя спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Через него российский президент передал сигналы хозяину Белого дома.

Позже Владимир Путин отметил, что администрация Дональда Трампа делает все для восстановления отношений с РФ.