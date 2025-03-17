Германия передала Украине бронемашины, беспилотники и снаряды

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли, в частности, боеприпасы, беспилотники и бронемашины.

В списке переданных Киеву вооружений значатся 24 противоминных транспортных средства MRAP, одна ракета для IRIS-T SLM, 50 разведывательных беспилотников Vector и 30 наземных дронов GEREON RCS.

Кроме того, Берлин предоставил Украине три самоходных артустановки Gepard и 10 тысяч снарядов к ним, снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 5 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 000 - калибра 122 мм, а также патроны.

Киев получит две машины охраны границы, два танка-разминировщика Wisent 1 MC, два минных трала и 100 переносных комплектов для разминирования H-PEMBS.

В перечень поставляемого оборудования попали датчики обнаружения дронов, лазерные дальномеры и инфракрасные бинокли.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. По данным Кильского института мировой экономики, с 2022 года Берлин предоставил Киеву 17 млрд евро, в том числе 12 млрд - военной помощи. В то же время в немецком правительстве оценивали общий объем помощи Украине в 44 млрд евро.

Ранее ФРГ передала Украине первую из 54 колесных самоходных артиллерийских установок Boxer RCH 155.