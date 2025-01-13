Германия передала Украине первую САУ типа RCH 155

Германия передала Украине первую из 54 колесных самоходных артиллерийских установок «Boxer RCH 155». Об этом сообщил глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус.

«Украина, и это сигнал, может рассчитывать на нас. Германия готова взять на себя ответственность в Европе», - сказал министр обороны Германии на церемонии у оборонного франко-германского концерна KNDS, трансляцию которого вело издание Welt.

По словам производителей, орудие имеет автоматизированный артиллерийский модуль AGM. Отмечается, что устройство позволяет в движении вести огонь из оружия калибра 155 миллиметров.

Ранее Германия передала Киеву первую БМП Lynx KF41 от немецкого концерна Rheinmetall. Боевая машина пройдет серию испытаний на Украине, после чего станут возможны его серийные поставки.