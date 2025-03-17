Зеленский поставил задачи перед новым начальником генштаба ВСУ

В понедельник глава киевского режима провел совещание с новым начальником генерального штаба ВСУ. Владимир Зеленский уже успел поставить несколько задач Андрею Гнатову.

Глава киевского режима поручил ускорить формирование армейских корпусов. Кроме того, он потребовал провести аудит потребностей боевых бригад.

Напомним, ранее генштабом ВСУ руководил Анатолий Баргилевич. Соответствующий пост он занимал с февраля прошлого года.

В воскресенье стало известно, что Зеленский решил сменить начальника генштаба. Новым руководителем стал Гнатов.