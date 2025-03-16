Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о смене руководителя Генерального штаба ВСУ. Соответствующий указ указан на официальном портале.

Уточняется, что находившегося на этой должности с 9 февраля Анатолия Баргилевича сменит бывший командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов.

В Генштабе уточнили, что Гнатову предстоит повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ, в том числе в реорганизации и внедрения корпусной структуры.

Баргилевич занимал эту должность с февраля 2024 года. Теперь его назначат на должность генерального инспектора Минобороны Украины.

В свою очередь Гнатов находился на посту командующего Объединенными силами ВСУ с 24 июня 2024 года по 26 февраля 2025 года. В России его заочно осудили на 28 лет за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.