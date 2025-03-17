РКН направил Telegram требование удалить два набора запрещенных стикеров

Роскомнадзор направил Telegram требование удалить два запрещенных набора стикеров. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«На основании решения суда Роскомнадзор внес указанные Интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и Интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», - сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Напомним, Зуевский суд Кировской области ранее запретил распространение двух наборов стикеров с нацистскими изображениями в мессенджере.

Ранее стал известно о попытке взыскать с Telegram Messenger Inc. четырех миллионов рублей в качестве штрафа за неисполнение требований Роскомнадзора удалить непроверенную информацию о бойцах ВС РФ.