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РКН направил Telegram требование удалить два набора запрещенных стикеров

Речь о двух наборах стикеров с нацистскими изображениями, удалить которые ранее потребовал Зуевский суд Кировской области.
Ян Брацкий 2025-03-17 01:57:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Роскомнадзор направил Telegram требование удалить два запрещенных набора стикеров. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«На основании решения суда Роскомнадзор внес указанные Интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и Интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», - сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Напомним, Зуевский суд Кировской области ранее запретил распространение двух наборов стикеров с нацистскими изображениями в мессенджере.

Ранее стал известно о попытке взыскать с Telegram Messenger Inc. четырех миллионов рублей в качестве штрафа за неисполнение требований Роскомнадзора удалить непроверенную информацию о бойцах ВС РФ.

#роскомнадзор #суд #соцсеть #Telegram #мессенджер #стикеры
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