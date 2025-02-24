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С Telegram попытались взыскать 4 млн рублей за недостоверную информацию

Штраф назначен за неисполнение требования Роскомнадзора удалить недостоверную информацию о российских военнослужащих.
Анастасия Бобылева 2025-02-24 06:18:35
© Фото: © Silas Stein dpa Global Look Press

С Telegram Messenger Inc. взыскивают 4 миллиона рублей в качестве штрафа за неисполнение требования Роскомнадзора удалить недостоверную информацию о бойцах ВС РФ.

Как сообщил ТАСС, судебные приставы получили материалы о неоплаченном штрафе Telegram от мирового судьи в Таганском районе Москвы. В документах говорится, что владелец соцсети виновен в административном правонарушении по ст. 19.7.10-4 КоАП. Речь идет о предписании Роскомнадзора по поиску и удалению «недостоверной общественно-значимой информации о российских военных, якобы убитых на территории Украины» в ходе СВО.

В декабре 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к Viber на территории России. В ведомстве объяснили, что такое решение приняли, потому что мессенджер нарушил законодательство РФ, связанное с распространением информации.

#в стране и мире #роскомнадзор #Telegram
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