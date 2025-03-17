Шесть человек попали в больницу после разлива кипятка в Москве

Шесть человек пострадали при прорыве трубы на северо-востоке Москвы, их доставили в столичные медучреждения, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

«Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет», - говорится в сообщении в Telegram.

Им оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что на месте продолжают дежурить медики.

Напомним, прорыв трубы произошел сегодня днем на дублере Полярной улицы, в результате парковка у ЖК оказалась залита кипятком. Вся улица покрылась горячей водой и паром, свидетельствуют видеоролики местных жителей.