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Шесть человек попали в больницу после разлива кипятка в Москве

Тяжелых повреждений или угрозы для жизни пострадавших нет.
Елизавета Кондрикова 2025-03-17 15:57:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Шесть человек пострадали при прорыве трубы на северо-востоке Москвы, их доставили в столичные медучреждения, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

«Тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет», - говорится в сообщении в Telegram.

Им оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что на месте продолжают дежурить медики.

Напомним, прорыв трубы произошел сегодня днем на дублере Полярной улицы, в результате парковка у ЖК оказалась залита кипятком. Вся улица покрылась горячей водой и паром, свидетельствуют видеоролики местных жителей.

#Москва #пострадавшие #Прорыв трубы #Скорая помощь #Кипяток
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