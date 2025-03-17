Парковку у ЖК в Москве затопило кипятком из-за прорыва трубы

Парковку у московского ЖК на северо-востоке столицы затопило кипятком после прорыва трубы, на части улицы ограничили движение транспорта, предупредили в столичной Госавтоинспекции.

«На северо-востоке Москвы снято движение транспорта на дублере Полярной улицы из-за прорыва системы водоснабжения в районе дома 29, строение 6 по Полярной улице», - говорится в сообщении в Telegram.

Водителей призвали заранее выбирать пути объезда аварийного участка.

В соцсетях местные жители делятся видеороликами с места прорыва трубы, на которых видно, как транспорт стоит в кипятке, трамвай даже пытался продолжить движение по горячим рельсам, а вокруг поднимается густой пар.

К данному моменту специалисты приступили к устранению аварии. По данным корреспондента «Звезды», на месте уже не наблюдается такого бесконтрольного выпуска пара.